Anadolu Otoyolu'nda Kamyon ile TIR'ın Çarpıştığı Kazada Ulaşım Aksadı

Güncelleme:
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada mobilya yüklü bir kamyon ile TIR çarpıştı. Kazada kamyonun sürücüsü yaralanırken, ulaşım ise yaklaşık 1,5 saat aksadı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1) OTOYOLDA KAMYON İLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA NEDENİYLE ULAŞIM AKSADI: 1 YARALI

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda TIR ile çarpışan mobilya yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UJ 2960 plakalı mobilya yüklü kamyon ile 14 EA 182 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralanırken, araçta taşınan mobilyalar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yaklaşık 1,5 saat sonra normale döndü. Ekiplerin yoldan aracı kaldırma çalışmaları havadan dronla görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

