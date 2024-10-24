Bolu'da Otoyolda Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü yara almadan kurtulurken, hayatını kaybedenlerin cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikametinde B.Y. idaresindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, Musluklar köyü mevkisinde M.Ç. yönetimindeki 38 TC 915 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil ve tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kurt ve Albayrak'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
İpek Kurt'un, otomobil sürücüsünün annesi olduğu öğrenildi.