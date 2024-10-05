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Bolu'da Otoyol Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Bolu'da Otoyol Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 72 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda ilerleyen Ekrem Ç. (72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, Gerede gişelerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ekrem Ç'nin eşi Nigar Ç. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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