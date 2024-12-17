Bolu'da Otoparkta Yangın: Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da bir apartmanın otoparkındaki minibüste başlayıp yanındaki cipe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kültür Mahallesi Emin Aldemir Sokak'ta bir apartmanın bodrum katındaki otoparkta bulunan minibüste yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında cipte de hasar oluştu.

Olay sırasında apartmanın ikinci katındaki dairede oturan yaşlı bir kişi ekiplerin çalışmasını dumanlar arasındaki penceresinden bir süre izledi. Bu kişinin yanı sıra binadaki yaşlı bir kadın ve bir çocuk, itfaiye personelince binadan tahliye edildi.

Yaşlı kişi ve dumandan etkilenen bazı kişiler, ambulansta ayakta tedavi edildi.