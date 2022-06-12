Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı - Haberler

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Otomobilin teker kısmına giren yılan çıkarıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da otomobilin teker bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Bolu'da otomobilin teker bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Seyit Mahallesi Okul Sokak'ta Barış Şahan'a ait park halindeki otomobilin ön tekerine yılan girdiği ihbarını alan üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda sarı ve kahve renkli yılan otomobilin tekerinden çıkartıldı.

Otomobilin tekerinden çıkartılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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