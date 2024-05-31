Bolu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.
Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.
Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden A.T. idaresindeki 41 LA 684 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K'ye (79) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmail K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İsmail K. gelen sağlık personelinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşlı adamın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.