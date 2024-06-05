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Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde C.Ç. (17) yönetimindeki 14 ACR 354 plakalı motosiklet ile A.Y. idaresindeki 17 ACA 517 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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