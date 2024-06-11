Bolu'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı
Bolu'da M.K. idaresindeki bir otomobil, bisikletiyle seyir halindeki U.Y'ye çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bolu'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.
Sağlık Mahallesi Serdar Sokak'ta M.K. idaresindeki 14 ACC 877 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halindeki U.Y'ye (15) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.