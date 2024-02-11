Üye Girişi
Haberler

Bolu'da otomobilin Abant Deresi'ne devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Güncelleme:

Abant Gölü Milli Parkı yolunda seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak Abant Deresi'ne devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin Abant Deresi'ne devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Abant Gölü Milli Parkı yolunda seyreden Ufuk T. idaresindeki 41 HT 889 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Abant Deresi'ne devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Akçaalan Abant Bolu Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title