Bolu'da otomobilin Abant Deresi'ne devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Abant Gölü Milli Parkı yolunda seyreden Ufuk T. idaresindeki 41 HT 889 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Abant Deresi'ne devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.