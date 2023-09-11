Bolu'da otomobile çarpan motosikletteki 2 yunus polis memuru yaralandı
Bolu'da Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobile çarpan motosikletteki 2 yunus polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Bolu'da otomobile çarpan motosikletteki 2 yunus polis memuru yaralandı.
Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde Y.Y. yönetimindeki 14 AD 703 otomobile, aynı yönde ilerleyen yunus polis memuru O.E.İ. idaresindeki motosiklet çarptı.
Kazada yaralanan polis memurları O.E.İ. ve M.S, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel