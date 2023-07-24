Bolu'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerinin durduğu otomobildeki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek adına denetim gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobil kontrol edildi. Araçta ve araç içerisinde bulunan 3 kişi üzerinde de arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 105 gram sentetik kannabinoid, 88 gram metamfetamin, captagon hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. - BOLU