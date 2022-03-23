Bolu'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlıdan biri tutuklandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlıdan biri tutuklandı

Bolu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bolu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Narkotik Timleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği Sezar'ın desteğiyle arama yapıldı.

Otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş 5 kilogram 800 gram esrar ele geçirildi, biri kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah Ç. "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla tutuklandı, Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Sezar, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title