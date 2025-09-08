Haberler

Bolu'da Otomobil Yangını: Sürücü Kaza Sonrası Yaralanmadı

Bolu'da 28 yaşındaki B.A.Y.'nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu ve alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

BOLU'da yoldan çıkıp ağaçlık alana savrulan otomobil, alev aldı. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi Çıkınlar Caddesi'nde meydana geldi. B.A.Y.'nin (28) kontrolünü yitirdiği 14 BY 939 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu. Kaza sonrası otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
