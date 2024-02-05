Bolu'da Otomobil Yangını Kar ve Yangın Tüpleriyle Söndürüldü

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Düzce'den kente hastaneye gelen 4 kişinin bulunduğu otomobilden, D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada sürücü ve olayı görerek yardıma gelenler, alevlere müdahale etti. Bir kişi yol kenarındaki karları kürekle yanan yerlere attı, bazıları durdurdukları araçlardaki yangın söndürme tüplerini kullandı.

Alevler büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen araçta soğutma çalışması yaptı.