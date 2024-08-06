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Bolu'da otomobil TIR'a çarptı: 1 asker ve 2 kişi yaralandı

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Bolu'da otoyolda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada askerliğini yaptığı Tatvan'dan izne gelen bir er ile yanındaki annesi ve ablası yaralandı.

BOLU'da otoyolda, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışıp yaralanan askerliğini yaptığı Tatvan'dan izne gelen er Uçman Soylu (26) ile yanındaki annesi ve ablası, ekipler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Afşar köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Uçman Soylu, idaresindeki 34 CVV 179 plakalı otomobilin kontrolünü yitirmesiyle, önünde seyreden Bulgaristan uyruklu Tundzhay Hamilov idaresindeki B 9152 TE plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Uçman Soylu ile annesi Hatice Soylu (51) ve ablası Aleyna Soylu (27), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Sürücü Uçman Soylu'nun, Bitlis'in Tatvan ilçesinde er olarak askerliğini yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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