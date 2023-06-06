Bolu'da otomobil tekeri ile balata arasına sıkışan kedi yaralandı

Bolu'da park halindeki otomobilin tekeri ile balatası arasına sıkıştığı için yaralanan kedi tedavi altına alındı.

Bolu'da park halindeki otomobilin tekeri ile balatası arasına sıkıştığı için yaralanan kedi tedavi altına alındı.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki aracının tekerleği ile fren balatası arasına kedi sıkıştığını fark eden sürücü itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, sol arka ayağından yaralanan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, daha sonra Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.