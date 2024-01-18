Bolu'da otomobil tarlaya girdi, 2 kişi yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi ve içerisindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Alaattin C. yönetimindeki 14 LD 159 plakalı otomobil, Pelitözü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.
Kaza yaralanan sürücü ile eşi Fatma C, ihbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.