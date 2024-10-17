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Bolu'da Otomobil Spor Salonuna Çarptı: Baba ve Kızı Yaralandı

Bolu'da Otomobil Spor Salonuna Çarptı: Baba ve Kızı Yaralandı
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Bolu'da yağışlı havada kontrolünü kaybeden otomobil, spor salonunun bahçe duvarına çarparak baba ve kızının yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin spor salonunun bahçe duvarına çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı.

Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde seyreden İlhan T. yönetimindeki 54 AFA 232 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki spor salonunun bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki kızı Yasemin T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazı anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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