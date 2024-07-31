Bolu'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Göynük-Himmetoğlu köyü yolunda seyreden İsmail B. (76) idaresindeki 14 AD 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bölücekova köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.