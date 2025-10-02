Haberler

Bolu'da otomobil kazasında kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Bolu'da, kontrolünü kaybederek yamaca çarpan otomobildeki 72 yaşındaki Şerife Ü. hayatını kaybederken, eşi Ali Ü. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Ali Ü. idaresindeki 44 BA 224 plakalı otomobil, Yazılar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Toprak yamaca çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi Şerife Ü. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerife Ü. (72) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
