Bolu'da Otomobil Kazasında 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

BOLU'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpıp takla atan otomobildeki Sümeyye Y. (7) hayatını kaybetti, sürücü babası E.Y. ile annesi H.Y. ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden Bolu yönüne giden E.Y. yönetimindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı. Kazada Sümeyye Y. yaşamını yitirdi, babası E.Y. ile annesi H.Y. ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralıların üzerlerine sağlık ekipleri gelene kadar battaniye örtüldü. Çağırılan ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.