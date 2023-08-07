Bolu'da Otomobil Kazası: Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.