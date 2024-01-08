Bolu'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bolu'dan Ankara istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki 61 ND 024 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisinde Uğur A. yönetimindeki 06 DEH 542 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.