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Bolu'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Bolu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan alkollü sürücü polis ekiplerine direnerek arbede yaşattı.

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde seyreden T.Ü idaresindeki 14 ABT 55 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen H.U.Y. kontrolündeki 06 CMK 387 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, H.U.Y ve aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü polis aracına binmemek için direndi

Kaza yapan otomobil sürücülerinden T.Ü'nün alkollü olduğu ve daha önce de aynı nedenle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istenen T.Ü. ve yanındakiler polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

Alkollü sürücünün arkadaşları ve yakınları polis ekiplerini engellemek isteyince arbede yaşandı.

Bazı kişiler polise saldırmaya çalışırken, T.Ü. polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabasının ardından ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Soruşturma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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