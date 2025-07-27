Bolu'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bolu'da meydana gelen otomobil ile kamyonun çarpışması sonucunda 22 yaşındaki Mustafa Berat Akyol hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Tatlar köyü yolunda seyreden S.T. idaresindeki 14 AP 700 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ş. yönetimindeki 06 CPC 787 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleriyle otomobilde bulunan Mustafa Berat Akyol (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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