Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu- D-100 kara yolu bağlantı kavşağında S.Y. idaresindeki 81 BZ 056 plakalı otomobil ile G.Ç. yönetimindeki 34 KE 1651 plakalı cip çarpıştı.

Trafik kazasında otomobil sürücüsü ile oğlu M.E.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, Otomobil, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title