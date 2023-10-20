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Bolu'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü ve Eşi Hayatını Kaybetti

Bolu'da D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü ile eşi ağır yaralandı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.