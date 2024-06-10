Bolu'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-750 kara yolu Zonguldak istikametinde seyreden Hasan A. idaresindeki 34 KEG 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.