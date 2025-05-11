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Bolu'da Otomobil Dereye Devrildi: İki Yaralı

Bolu'da Otomobil Dereye Devrildi: İki Yaralı
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki işaret tabelasına çarparak dereye devrildi. Sürücüsü N.P.G. ve yolcu E.Z. hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da dereye devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kasaplar Mahallesi'nden kent merkezine seyreden N.P.G. idaresindeki 54 PA 661 plakalı otomobil, Gücük Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki işaret tabelası ve ağaca çarptı, daha sonra dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki yolcu E.Z, sağlık görevlilerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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