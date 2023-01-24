Bolu'da otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı (2)
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KURTARILAMADIBolu'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilde yaralanan 5 kişiden Abdullah Dönmez (34), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KURTARILAMADI
Bolu'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilde yaralanan 5 kişiden Abdullah Dönmez (34), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel