Bolu'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tepebaşı mevkiinde Kadir K. idaresindeki 41 ET 026 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 DD 310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle otomobillerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - BOLU