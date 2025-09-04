Bolu'da Otomobil Ağaca Çarptı: İki Yaralı
Bolu'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Sürücü S.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan A.K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde S.K. idaresindeki 06 JY 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kültür Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan A.K. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel