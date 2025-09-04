Haberler

Bolu'da Otomobil Ağaca Çarptı: İki Yaralı

Bolu'da Otomobil Ağaca Çarptı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Sürücü S.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan A.K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde S.K. idaresindeki 06 JY 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kültür Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.

Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan A.K. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Özel'den Tekin'in randevu talebine yanıt: 'İl kongresi için üzerime düşeni yaparım' derse gelebilir

Özel randevu için tek şart sundu, Tekin resti çekip tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.