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Bolu'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

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Bolu'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsü durduruldu.

Bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 956 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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