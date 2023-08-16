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Bolu'da Otobüste Kokain Ele Geçirildi

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Bolu'da TEM Otoyolu'nda narkotik polislerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinde yapılan aramada, 35,55 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, Tem Otoyolu'nda narkotik polislerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinde yapılan aramada, 35,55 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik uygulama yaptı. Uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan M.D.'nin (20) üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Aramalarda 35,55 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Narkotik Bolu Güncel Haberler

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