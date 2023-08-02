Bolu'da otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü
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Atyaylası mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ilk müdahale araçlarıyla ormana sıçramadan söndürüldü. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de soğutma çalışmalarında orman ekiplerine destek verdi.
Bolu'da otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.
Atyaylası mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ilk müdahale araçlarıyla ormana sıçramadan söndürüldü.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de soğutma çalışmalarında orman ekiplerine destek verdi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel