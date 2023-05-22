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Bolu'da otluk alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Bolu'da otluk alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Güncel Haberler

Bolu'da otluk alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Bolu'da otluk alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Avdullar köyünde yaşayan İbrahim Akyol, otların arasında yavru karaca buldu.

Karacayı alan Akyol, hayvanı Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Annesini kaybettiği değerlendirilen yavru karaca, sağlık kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Karacanın, gerekli kontrollerin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İbrahim Akyol Taşkesti Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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