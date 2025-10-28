Bolu'da Otel Yangını Davasında Mağdurlardan Sert Tepki

'SABAH ÖLÜYORUZ, AKŞAM ÖLÜYORUZ'

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının 2'nci günü, müştekilerin dinlenilmesi ile sürüyor. Yangında 9 yaşındaki torunu Alya Altın ile kızı Kübra Altın'ı kaybeden Ahmet Altın'a söz verildi. Sanıklara tepki gösteren Ahmet Altın, "Katillerin ihmali ve para hırsı yüzünden benim yavrum cayır cayır yandı. Benim ciğerim yanıyor. Biz yorulmadık, biz öldük. Sabah ölüyoruz, akşam ölüyoruz" dedi. Altın, yangındah Bolu Belediyesi ve ilgili bakanlıkların da sorumlu olduğunu söyledi.

'BU OTELİN AÇILMASINA VE AÇIK KALMASINA GÖZ YUMAN HERKES KATİLDİR'

Yangında eşi Kübra Altın ile kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın ise "Bu acıyı hiçbir psikolog taşıyamıyor. Dumanların içerisinde nefes alamazken, kimse bize el uzatmadı. Sizin yalanlarınızın aksine hiçbir şey yoktu, tesadüfen çıktık. Ben 10 metreden kendimi aşağı bıraktım, eşim ve kızım aşağıda diye düşündüm ama yapayalnız kaldım. Siz o otelin tabut olduğunu biliyordunuz. Şu an hiçbir yetkisi olmayan insanlara dönüştüler. Bu otelin açılmasına ve açık kalmasına göz yuman herkes katildir. Bu insanlar başlarına hiçbir şey gelmeyeceğine inandığı için böyle davrandılar. Cezasızlık devam ederse, kimse bu ülkede adalete güvenmeyecek. Bu insan suretindeki mahluklar, başka otelde yemeklerini yiyordu, utanmıyorlardı. Yüzüne tükürseniz şükredecek mahluklar. Bu karar duruşmasında artık suçunuzu itiraf edin" diye konuştu.

'EMSAL BİR KARAR İSTİYORUZ'

Yangında eşi Atakan Yalçın ve kızı Derin Yalçın'ı kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın da mahkemede, "Biz günah keçisi bulmak istemiyoruz. Emsal bir karar istiyoruz. Bu çürümüş düzen yeni bir şey değil. Vicdani değerler diyoruz, biz böyle büyüdük. Ben evladını kaybetmiş bir anne olarak evdeki çiçekte, bahçede oynayan çocukta onu yaşatmaya çalışıyoruz. Benim bir çocuğum var ve ülkesine olan güveni azalmak üzere ve onun azalmaması bu mahkemeden çıkacak karara bağlı. Sizden hakkaniyetli bir karar vermenizi bekliyorum" dedi.

Mutlu YUCA/BOLU,