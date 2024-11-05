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Bolu'da Ortaokulda Bıçaklı Kavga: 12 Yaşındaki Öğrenci Yaralandı

Bolu'da Ortaokulda Bıçaklı Kavga: 12 Yaşındaki Öğrenci Yaralandı
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Bolu'da, milli egemenlik ortaokulunda iki öğrenci arasında çıkan kavgada 12 yaşındaki S.A. bıçakla elinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, bıçağı kullanan çocuğu yakalama çalışmaları başlatıldı.

BOLU'da, ortaokulda iki öğrenci arasında çıkan kavgada, S.A. (12) bıçakla elinden yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda öğrenci olan Afganistan uyruklu S.A. ile yaşıtı çocuk arasında kavga çıktı. Kavga sırasında S.A. bıçakla elinden yaralandı. Öğretmenler olaya müdahale ederken, ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçağı kullanan çocuğun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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