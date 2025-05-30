Bolu'da Ormanda Yetiştirilen Kenevirler Ele Geçirildi

Bolu'da Ormanda Yetiştirilen Kenevirler Ele Geçirildi
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Bolu'da jandarma ekipleri, ormanda kenevir sulayan bir şüpheliyi yakaladı ve 6 saksı kenevir ele geçirdi.

BOLU'da ormanda saksılarda yetiştirdiği kenevirleri sulamaya giden şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aladağ mevkiindeki ormanda devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobille karşılaştı. Bölgede bir süre araştırma yapan ekipler araçla gelen kişinin, ormana pet şişelerle su taşıdığını fark etti. Takibe alınan şüphelinin ormana saksılara diktiği kenevirleri sulamaya geldiği belirlendi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ormanda 6 saksıya ekilmiş kenevir ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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