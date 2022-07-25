Ormanda kaybolan köpek 11 gün sonra bulundu Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan köpek, 11 gün sonra orman muhafaza memurlarınca bulunarak sahibine teslim edildi. Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan köpek, 11 gün sonra orman muhafaza memurlarınca bulunarak sahibine teslim edildi. Yürüyüş yapmak için 11 Temmuz'da Yünlü Yaylası'na giden Mercimek ailesinin "Bulut" isimli köpekleri ormanda kayboldu. Aramalardan sonuç alamayan aile, köpeklerinin fotoğraflarını bölgedeki ağaçların üzerine ve çevre köylerdeki direklere asarak yardım istedi. Kayıp köpek, 21 Temmuz'da ormanda devriye gezen Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından bulundu. Aileye müjdeli haberi ulaştıran ekipler, hayvanı sahibi Ali Mercimek'e teslim etti. Köpeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, ekiplere teşekkür etti. AA / Güncel Güncel Haberler

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