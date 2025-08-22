Bolu'da Orman Zararlılarıyla Mücadele İçin Biyolojik Önlemler Alınıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlarda kabuk böceği zararlısı ve dumansız yangına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Ekipler, kritik bölgelere feromon tuzağı yerleştirerek ormanları korumaya çalışıyorlar.

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlarda kabuk böceği zararlısı ve dumansız yangına karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Dedeler Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından Dedeler köyü Köper mevkisi ile belirlenen kritik bölgelere 30 feromon tuzağı yerleştirildi.

Yetkililer, ormanları hem yangına hem de böcek zararlısına karşı biyolojik yöntemlerle korumaya devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.