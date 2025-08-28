Bolu'da Orman Yolunda Durdurulan Şüpheliye Ev Hapsi

Bolu'da aracında pet şişelere doldurulmuş 4 litre benzin bulunan şüpheli, gözaltına alındı ve ev hapsi cezasına çarptırıldı.

BOLU'da aracı orman yolunda durdurulan ve çantasından pet şişelere doldurulmuş 4 litre benzin çıkan şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Olay, geçen hafta Çakmaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman yolunda devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada sürücü Ö.F.'nin (40) çantasında 1'er litrelik pet şişelere konulmuş 4 litre benzin ele geçirildi. Ormana yakın bir noktada benzinle yakalanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.F., savcılık sorgusunun ardından 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. F.Ö., ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
