Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı
Bolu'nun Göynük ilçesinde köylülere orman yangınlarıyla mücadele ve önleyici tedbirler konusunda bilgi verildi. Toplantıda ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirler açıklandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde köylülere orman yangınlarıyla mücadele ve önleyici tedbirler konusunda bilgi verildi.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürpınar Orman İşletme Şefliği dahilindeki Gürpınar köyünde olası orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk'ün başkanlığında düzenlenen ve işletme şefleri, muhafaza memurları, köy muhtarı ile vatandaşların katıldığı toplantıda, ormanların korunması ve orman yangınlarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.
Olası orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin anlatıldığı toplantıda, anız ve piknik ateşi yakılmaması, sigara izmaritlerinin ormanlık alanlara atılmaması, bu tür girişimlerde bulunanların uyarılması istendi.
Toplantıda, vatandaşlara orman yangınları için düzenlenen orman yangınları gönüllüsü programlarına ve eğitimlere katılma çağrısı yapıldı.