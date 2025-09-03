Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi ve Karate Şampiyonası Düzenlendi
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde orman yangınlarıyla mücadele eğitimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Kıbrıscık'ta Karate İl Şampiyonası düzenlendi ve çocuklar için sinema etkinliği yapıldı.
Bolu'da orman yangınlarıyla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde, orman yangınlarıyla etkin mücadele kapsamında jandarma personeline eğitim programı düzenlendi.
Merkez İlçe, Göynük, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mudurnu ve Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlıklarında gerçekleştirilen eğitimlerde, kurumlararası işbirliği ve koordinasyon, orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, kırsal alan yangınlarında iş güvenliği konuları ele alındı.
Eğitimlerde, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, ilk müdahale yöntemleri ve kurumlararası koordinasyonun önemi vurgulanarak, sahadaki uygulamalarla bilgiler pekiştirildi.
Bolu Karate İl Şampiyonası Kıbrıscık İlçesinde yapıldı
Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Karate İl Şampiyonası Kıbrıscık Fitness Salonu'nda düzenlendi.
Şampiyonaya, il genelinden minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde mücadele eden 25 sporcu katılım sağladı.
Rakiplerini yenerek dereceye giren sporculara madalyaları Kıbrıscık Kaymakamı Mahmud Uzun tarafından takdim edildi.
Kıbrıscıklı çocuklar sinema keyfi yaşadı
Kıbrıscık Gençlik Merkezi tarafından sinema etkinliği düzenlendi.
Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğe katılan çocuklara animasyon film gösterimi yapıldı.
Birçoğu ilk kez sinema deneyimi yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.