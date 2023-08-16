Bolu'da orman yangınlarına müdahale devam ediyor

1) ORMAN YANGININI DUMAN GÖZCÜSÜ FARKETMİŞ

Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (3)

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınını ilk olarak Karlık Gözetleme Kulesi'ndeki orman işçisi Uğur Eren (50) fark etti. Yangının çıkışını haber veren ve kısa sürede müdahale edilmesine katkı sunan, DHA muhabirinin telefonla görüştüğü duman gözcüsü Uğur Eren, hava durumunun yangın için kritik olduğu dönemlerde daha hassas gözetleme yaptığını söyledi. Yangının çıkma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri de tecrübelerine dayanarak tahmin ettiğini belirten Eren, "Sürekli kontrol ettiğimiz kritik noktalar var. Gözetleme yaptığım sırada duman yükseldiğini gördüm. Hemen tüm birimlere haber verdim. Kısa sürede müdahale başladı. Çok şükür daha fazla büyümeden de söndürüldü" dedi.

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Haber: ANTALYA / DHA

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2) BOLU'DA ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde dün başlayan orman yangınına müdahale 2'nci gününde devam ederken, bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir alanda 2'nci bir yangın daha çıktı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde, dün sabah saatlerinde sarp arazinin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik hattında meydana gelen arıza sonrası çıktığı tahmin edilen yangının ardından bölgeye Bolu Orman Müdürlüğü ile çevre ilçelerden arazözler ve ekipler sevk edildi. 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da yangına havadan müdahale etti. Dün gece saatlerinde ara verilen söndürme çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Yangın bölgesine 10 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı köyü mevkisindeki alanda 2'nci bir orman yangını daha yangın çıktı. 2 farklı alandaki yangınlara ekipler müdahale etti. Yangınlara 8 helikopter havadan müdahale ederken, çok sayıda iş makinesi, arazöz, itfaiye ve personel ile gönüllü vatandaşların yangınları söndürme çalışması sürüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Güneyçalıca köyünde başlayan yangının ardından Tepebaşa köyü mevkisindeki ormanlık alanda da yangın başladığını belirterek, "Her iki bölgeye de havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye takviye helikopterler sevk edildi. İki bölgede de hava araçları müşterek olarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.