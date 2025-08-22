Bolu'da Orman Yangınları İçin Akaryakıt Satışı Yasaklandı

Güncelleme:
Bolu Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni bir tedbir aldı. Buna göre; kent genelinde bidon, şişe gibi kaplarla ya da açıktan akaryakıt alımı ve satışı yasaklandı. Yapılan açıklamada, sadece zorunlu hallerde istisna uygulanacağı belirtildi. Hareket kabiliyeti olmayan araçlar, çim biçme makineleri, ağaç kesme motorları ve tarım arazilerinde kullanılan traktörler için yedek yakıt temini, özel izin kapsamında değerlendirilecek. Bidon veya şişe ile yakıt almak isteyenlerden kimlik fotokopisi ve 'Açıktan akaryakıt alma talep formu'nu doldurması istenecek. İki nüsha olarak düzenlenecek formun bir örneği akaryakıt istasyonunda saklanacak diğeri 24 saat içinde polis ya da jandarma birimlerine teslim edilecek. Alınan karar gereği, akaryakıt istasyonlarının hazırladığı formlar ve kimlik bilgileri kolluk kuvvetleri tarafından en geç ayda bir denetlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
