Bolu'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına hava ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangına toplam 136 personel, 30 araç ve 9 helikopterle müdahale ediliyor. Gerede ilçesinde ise yangın büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkez Mahallesi, Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangına toplam 136 personel, 30 araç ve 9 helikopterin müdahale ettiği belirtilerek, bölgeye ilave araç ve personel sevkinin devam ettiği kaydedildi.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Öte yandan, Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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