Bolu'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi. Hava araçları ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Gerede ilçesinde ise çıkan başka bir yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışma başlatıldı.

Çatacık köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.