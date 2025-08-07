Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bolu'nun Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ile yangın söndürme helikopteri gönderildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel