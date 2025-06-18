Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mudurnu ilçesinde Yüzüncü Yıl köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangına arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti, soğutma çalışmaları sürüyor.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl köyündeki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda ekibin hızlı müdahalesinin ardından yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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